В Минздраве заявили об отсутствии дефицита донорской крови в России

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Дефицита донорской крови в медицинских учреждениях России на сегодняшний день не наблюдается. Более того, в связи с постепенным снятием ограничений, введенных из-за пандемии нового коронавируса, служба донорской крови также переходит на обычный режим функционирования, сообщил во вторник заместитель министра здравоохранения РФ Олег Салагай.

"Сейчас дефицита донорской крови нет. Все медицинские организации донорской кровью обеспечены. Вместе с тем, любые экстраординарные происшествия, такие как пандемия, конечно, влияют на возможность многих людей, которые хотели бы сдать кровь, ее сдать. Но сегодня, поскольку ограничения постепенно начинают снимать, мы переходим в обычный режим функционирования и в обычный режим функционирования переходит и служба крови. И, наверное, отмена карантинных мероприятий является хорошим поводом для того, чтобы задуматься над тем, чтобы сдать кровь", - сказал он во время акции, приуроченной ко Всемирному дню донора, который отмечается 14 июня.

Салагай также отметил, что ежегодно в России сдают кровь около 2,8 млн раз. А число доноров в 2019 году составило 1,3 млн человек. "При этом очень важно отметить, что примерно 99% донаций совершаются безвозмездно, то есть настоящий дар, который один человек желает другому", - сказал он.

Всероссийская неделя донора #ОставайсяДонором началась 8 июня. Неделя приурочена к празднованию Всемирного дня донора крови, который приходится на 14 июня. Он проводится с 2005 года Всемирной организацией здравоохранения, Международной федерацией обществ Красного Креста и Красного Полумесяца, Международной федерацией организаций доноров крови и Международным обществом по переливанию крови.