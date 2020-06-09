Генпрокурор России поручил усилить надзор за соблюдением прав детей в сфере образования

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Региональные прокуратуры по поручению генпрокурора России Игоря Краснова усилили надзор за соблюдением прав обучающихся. Об этом ТАСС сообщили во вторник в пресс-службе надзорного ведомства.

"Прокуроры ориентированы на незамедлительное реагирование на факты нарушений прав детей, связанных с получением образования на всех стадиях обучения", - сообщили в Генпрокуратуре.

Речь идет о выявляемых нарушениях при предоставлении платных услуг, отчислениях, государственных итоговых аттестациях, приеме на обучение в детские сады, первые классы школ и т. д. В ряде регионов установлены факты несоответствия локальных актов образовательных организаций требованиям федерального законодательства. Так, в прокурорами Свердловской области и Санкт-Петербурга восстановлены права детей на зачисление в первый класс.

В Генпрокуратуре отметили, что особое внимание обращается на соблюдение прав детей, проживающих в одной семье (братьев и сестер), на обучение в одной школе, а также прав детей-сирот и детей-инвалидов.

Кроме того, под контролем находится вопрос обеспеченности учеников бесплатными учебниками и жесткое реагирование на взимание с родителей денег на различные нужды.

"В любом случае отказов в приеме детей в образовательные организации, незаконном их отчислении, применении к ним мер дисциплинарного воздействия прокуроры принимают самые решительные и активные меры реагирования, направленные на соблюдения прав обучающихся", - заверили в Генпрокуратуре. Также прокуроры в ряде регионов способствовали решению проблемы отсутствия необходимого количества мест в детских садах: построены и приобретены здания для новых детских садов, пристроек к действующим, проведены реконструкции и ремонты помещений. В Генпрокуратуре пообещали жестко реагировать на все факты нарушений прав обучающихся, особенно будущих первоклассников.