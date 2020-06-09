Медики ФСИН получат стимулирующие выплаты за помощь пациентам с коронавирусом

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о стимулирующих выплатах за особые условия труда медицинским работникам, оказывающим помощь пациентам с новой коронавирусной инфекцией. Соответствующий документ во вторник опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.
"Установить ежемесячную выплату стимулирующего характера за выполнение особо важных работ (за особые условия труда) медицинским работникам уголовно-исполнительной системы Российской Федерации, в том числе сотрудникам <...>, непосредственно участвующим в оказании медицинской помощи гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция COVID-19, в соответствии с занимаемой должностью", - говорится в тексте постановления.
В частности, оказывающим скорую медпомощь гражданам, у которых выявлен СOVID-19: врачам 50 тыс. рублей в месяц, среднему и младшему медперсоналу и водителям скорой помощи - 25 тыс. рублей в месяц. Кроме того, выплаты в размере 80 тыс. рублей в месяц полагаются врачам, оказывающим специализированную медпомощь пациентам с коронавирусом в стационарных условиях, а также среднему и младшему медперсоналу - 50 и 25 тыс. рублей в месяц соответственно.
"Настоящее постановление распространяется на правоотношения, возникшие с 1 апреля 2020 г., и действует до 30 июня 2020 г. включительно", - говорится в тексте документа.
В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 485 253 случая заражения, выздоровели 242 397 человек, умерли 6 142. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.