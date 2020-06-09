Медики ФСИН получат стимулирующие выплаты за помощь пациентам с коронавирусом

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о стимулирующих выплатах за особые условия труда медицинским работникам, оказывающим помощь пациентам с новой коронавирусной инфекцией. Соответствующий документ во вторник опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов .

"Установить ежемесячную выплату стимулирующего характера за выполнение особо важных работ (за особые условия труда) медицинским работникам уголовно-исполнительной системы Российской Федерации, в том числе сотрудникам <...>, непосредственно участвующим в оказании медицинской помощи гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция COVID-19, в соответствии с занимаемой должностью", - говорится в тексте постановления.

В частности, оказывающим скорую медпомощь гражданам, у которых выявлен СOVID-19: врачам 50 тыс. рублей в месяц, среднему и младшему медперсоналу и водителям скорой помощи - 25 тыс. рублей в месяц. Кроме того, выплаты в размере 80 тыс. рублей в месяц полагаются врачам, оказывающим специализированную медпомощь пациентам с коронавирусом в стационарных условиях, а также среднему и младшему медперсоналу - 50 и 25 тыс. рублей в месяц соответственно.

"Настоящее постановление распространяется на правоотношения, возникшие с 1 апреля 2020 г., и действует до 30 июня 2020 г. включительно", - говорится в тексте документа.

В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 485 253 случая заражения, выздоровели 242 397 человек, умерли 6 142. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.