Фонд Геннадия и Елены Тимченко направил в 16 регионов необходимые средства защиты

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Благотворительный фонд Елены и Геннадия Тимченко направил в регионы средства защиты и финансовую помощь на общую сумму в 785 млн рублей. Как во вторник журналистам сообщили в пресс-службе Фонда, средства доставили в медицинские и социальные учреждения, а деньги пошли на решение наиболее острых социальных проблем.

"Новая программа Фонда Тимченко "Фонд плюс регионы", направленная на обеспечение медицинских и социальных учреждений недостающими средствами индивидуальной защиты, а также на поддержку наиболее пострадавших социальных групп, стартовала в мае. В программу вошли 16 регионов: Пермский, Алтайский, Приморский и Ставропольский край, Республики Башкортостан и Ингушетия, Тверская, Рязанская, Тамбовская, Ярославская, Новосибирская, Волгоградская, Самарская, Архангельская, Свердловская и Ульяновская области. Общая сумма поддержки составила 785 млн рублей", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в большинство регионов уже доставлено в среднем по 20 тыс. комплектов средств индивидуальной защиты (СИЗ), в которые вошли защитные медицинские костюмы, респираторы, перчатки, очки и бахилы. НКО-партнерам в регионах перечислены пожертвования для оказания адресной помощи людям, оказавшимся в тяжелой жизненной ситуации.

В целом благотворительный фонд Елены и Геннадия Тимченко запустил три антикризисных проекта ("Забота рядом", "Открытая дверь", "Фонд плюс регионы") и активно помогает ряду ведущих некоммерческих организаций. Например, коалиция "Забота рядом", созданная вместе с альянсом "Серебряный возраст", занимается поддержкой одиноких пожилых людей. В настоящее время к коалиции присоединилось 126 организаций из 46 регионов (и одна из Казахстана).