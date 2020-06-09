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Власти Удмуртии отменят карантин для приезжих из других регионов с 15 июня

В регионе также снимут посты контроля на въездах в города

ИЖЕВСК, 9 июня. Глава Удмуртии Александр Бречалов заявил об отмене карантина для приезжающих в регион с 15 июня. Об этом говорится в сообщении, распространенном во вторник в официальном Telegram-канале оперативного штаба республики по вопросам коронавируса "Стопкоронавирус. Удмуртия".

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"С 15 июня будет снят карантин для тех, кто приехал в Удмуртию из других регионов, а также будут снимать внутренние посты (КПП)", - приводятся в сообщении слова Бречалова.

Сейчас в Удмуртии установлено 27 постов контроля, в том числе на въездах в города, на железнодорожных вокзалах и в аэропорту.

Теги
РоссияБречалов, Александр ВладимировичУдмуртияПандемия коронавируса нового типа
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