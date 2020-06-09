Справороссы внесут законопроект об адресной продовольственной помощи нуждающимся россиянам

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Депутаты фракции "Справедливая Россия" во главе с ее лидером Сергеем Мироновым во вторник внесут в Госдуму законопроект об адресной продовольственной помощи нуждающимся россиянам.

"Сегодня фракция "Справедливая Россия" вносит очень интересный законопроект об адресной продовольственной помощи нуждающимся гражданам РФ", - сказал Миронов журналистам перед пленарным заседанием нижней палаты парламента.

Согласно инициативе, каждому нуждающемуся гражданину РФ оформляется банковская карта на основе платежной системы "Мир", на которую в течение месяца будет переведена сумма до одного МРОТ (12 130 рублей). На эти средства можно покупать только продукты отечественного производства. "На эти деньги нельзя будет купить ни алкоголь, ни табак", - подчеркнул политик.

Правила предоставления соответствующей адресной помощи должен установить кабмин. При этом неиспользованные средства предлагается возвращать в бюджет. Критерии нуждаемости Миронов не привел.

"Мы считаем, что такая адресная прямая помощь сейчас очень поможет многим семьям и многим гражданам РФ", - отметил Миронов, сославшись на опыт Китая в условиях пандемии.

Текст документа пока не опубликован в электронной базе данных нижней палаты.