Голикова: россияне получили выплаты в 10 тыс. рублей на 18,4 млн детей от 3 до 16 лет

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Россияне получили выплаты в размере 10 тыс. рублей почти на 18,4 млн детей в возрасте от 3 до 16 лет. Об этом во вторник сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

"На начало сегодняшнего дня выплаты произведены почти 18,4 млн детей на сумму более 184 млрд рублей", - сказала она в ходе совещания с участием председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко с членами Совета при президенте РФ по реализации государственной политики в сфере защиты семьи и детей и представителями регионов.

Материнский капитал в 2020 году получили уже 482 тыс. семей, из них 151,4 тыс. без заявления.

Россияне получили более 10 млн сертификатов на материнский капитал с начала действия программы, использовали более 6 млн из них.

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