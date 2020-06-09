Московские медики каждый день помогают почти 60 пациентам в Ингушетии

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Бригада медиков из Москвы помогла коллегам из Ингушетии разработать маршрутизацию и методики лечения больных с коронавирусом, ежедневно московские врачи помогают 40-60 пациентам, сообщили во вторник в столичном оперативном штабе по контролю и мониторингу за ситуацией по коронавирусу.

По поручению мэра Москвы Сергея Собянина, столичные врачи направились в регионы для помощи местным медикам в борьбе с коронавирусом. Врачи столичных стационаров оказывают помощь в борьбе с коронавирусом местным специалистам в нескольких регионах России: в Дагестане, Ингушетии, Северной Осетии - Алании, Забайкальском крае, Владимирской и Псковской областях. Всего в регионы направлено порядка 40 высококвалифицированных медицинских сотрудников.

Врачи, которые сейчас находятся в Ингушетии, рассказали о ситуации в республике. Медики уже посетили ряд больниц в регионе, ежедневно они осматривают от 40 до 60 пациентов с коронавирусом и помогают скорректировать лечение. За это время московским специалистам удалось оценить обстановку в медицинских учреждениях Ингушетии. "Московские коллеги уже оказали помощь в разработке маршрутизации заболевших и методик лечения, проработали многие вопросы - от госпитализации пациентов до распределения резерва медицинского персонала и оснащения больниц", - говорится в сообщении.

Врачи посетили Назрановскую районную больницу, Ингушскую республиканскую клиническую больницу, Республиканский центр фтизиопульмонологии, Малгобекскую центральную районную больницу, Детскую республиканскую клиническую больницу в городе Назрани и Сунженскую центральную районную больницу.

Большое внимание московские врачи уделяют эпидемиологической безопасности лечебного процесса. Специалисты поделились собственным опытом распределения потоков пациентов, разграничения "красных" и "зеленых" зон в стационаре и организации работы санитарных пропускников. В ближайших планах медицинской бригады - посетить все оставшиеся COVID-центры в республике. Также московские врачи проведут семинары по различным направлениям в формате онлайн-беседы с медиками.

"В составе мультидисциплинарной медицинской бригады специалисты различных профилей: Христина Козлова, пульмонолог из ГКБ им. И. В. Давыдовского, Светлана Пукова, инфекционист из ИКБ №2, Алексей Сохликов, анестезиолог-реаниматолог и Анна Калинченко, медицинская сестра-анестезист из медицинского комплекса в Коммунарке, Кристина Апостолидис, рентгенолог из ГКБ №52. Возглавляет бригаду Арнольд Маркаров, врач-хирург из ГКБ им. А. К. Ерамишанцева, имеющий большой опыт по перепрофилированию Госпиталя для ветеранов войн №2, Госпиталя для ветеранов войн №3, организации временного госпиталя на ВДНХ", - напоминается в материале.