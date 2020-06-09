Патрушев сообщил об усилении рисков для безопасности на водном транспорте в СЗФО

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Риски незаконного вмешательства в деятельность водного транспорта на Северо-Западе России усиливаются, необходимо ужесточить контроль за обеспечением безопасности. Об этом заявил секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев на совещании в режиме видеоконференции с регионами Северо-Западного федерального округа (СЗФО).

"Анализ оперативной обстановки свидетельствует об усиливающихся рисках совершения провокаций и актов незаконного вмешательства в деятельность водного транспорта. Кроме того, физическое и моральное старение морского и речного флота способствуют увеличению числа аварийных происшествий", - сказал Патрушев, комментируя ситуацию с обеспечением безопасности на воде.

По словам секретаря СБ РФ, в этих условиях "необходимо усилить контроль за выполнением планов обеспечения транспортной безопасности объектов водного транспорта, привести в порядок портовые сооружения и навигационное оборудование", добиться соблюдения требований безопасности всеми судовладельцами, включая собственников маломерных судов. "Не менее важно оперативно выявлять причины аварийности, устранять возможные последствия, обеспечить неотвратимость наказания за нарушения правил перевозки пассажиров и грузов водным транспортом", - подчеркнул Патрушев.

Секретарь Совета безопасности указал также на многочисленные нарушения требований к антитеррористической защищенности гидротехнических сооружений и водного транспорта в СЗФО. По его словам, в числе основных проблем - затягивание сроков утверждения паспортов безопасности таких объектов, их недостаточная оснащенность средствами охраны, несоблюдение процедур проведения досмотровых мероприятий и так далее.

"Нередко снижается категория безопасности гидроузлов, что значительно смягчает требования к техническим средствам охраны и режиму антитеррористической защищенности. Имеются трудности, связанные с проведением инвентаризации гидротехнических сооружений и объектов водного транспорта, выявлением и постановкой на учет бесхозных гидротехнических сооружений", - констатировал Патрушев.