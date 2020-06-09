Мурашко: летние лагеря должны иметь план на случай заражения ребенка коронавирусом

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Каждый детский лагерь в регионах России должен составить план госпитализации ребенка в случае заражения коронавирусом. Об этом заявил во вторник министр здравоохранения Михаил Мурашко в Совете Федерации на совещании с членами Совета при президенте РФ по реализации госполитики в сфере защиты семьи и детей.

"Медицинский пункт обязательно должен иметь изоляторы. И мы направили рекомендации в адрес губернаторов, поскольку в этот период особо важно иметь прямой контакт с медицинской организацией. В этих рекомендациях в письме указано, что каждое учреждение подобного типа должно иметь приказ по маршрутизации в случае возникновения чрезвычайной ситуации, в том числе с пациентами с подозрениями на инфекционный процесс, и контактные телефоны медицинской организации, в которую должен госпитализироваться ребенок", - сказал Мурашко.

Он подчеркнул, что Минздрав РФ требует использовать порядок оказания медпомощи несовершеннолетним в детских лагерях. "Мы требуем использовать порядок оказания медицинской помощи несовершеннолетним в период организованного отдыха. Это приказ 327, ключевые вещи в нем учтены, в том числе касаемо штатных нормативов, аптечек. Несмотря на то, что дети коронавирусной инфекции подвержены и болеют реже, это до 7% от общего количества заболевших, тем не менее мы имели неблагоприятные исходы у детей, имеющих тяжелую соматическую патологию, поэтому все-таки отношение к профилактике заноса коронавирусной инфекции в учреждениях данного типа должны приниматься во всех отношениях", - сказал министр.

Он напомнил, что все медицинские организации, которые сегодня оказывают многопрофильную помощь, имеют подразделения, в которые могут госпитализироваться пациенты для диагностического поиска.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились около 7,1 млн человек, более 405 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 485 253 случая заражения, выздоровели 242 397 человек, умерли 6 142. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.