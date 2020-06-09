Университет в Якутии запустит собственную платформу для приемной кампании

ЯКУТСК, 9 июня. /ТАСС/. Северо-Восточный федеральный университет (СВФУ) запустит с 20 июня собственную информационную систему для приемной кампании - "Личный кабинет абитуриента". Об этом сообщил во вторник ректор университета Анатолий Николаев во время онлайн-встречи с якутскими СМИ.

Ранее сообщалось, что приемная кампания в СВФУ пройдет только в электронной форме и начнется 20 июня.

"Мы уже в прошлом году отрабатывали механизм для того, чтобы мы принимали документы в электронном виде. Получается, этот задел нам помог, чтобы мы в этом году вели прием через "Личный кабинет абитуриента", - сказал Николаев.

Он отметил, что электронная информационная система "Личный кабинет абитуриента" на сайте СВФУ будет открыта с 20 июня - с начала приемной кампании. По словам Николаева, идентификацию абитуриент будет проходить при сдаче вступительных испытаний или экзаменов, где нужно будет показать паспорт на платформе Moodle или Zoom.

В СВФУ можно выбрать не более трех направлений (специальностей) на поступление. "Система такая: один раз можно заполнить анкету и галочками отметить, на какие направления в вузе вы хотите поступить, три раза заполнять систему не надо", - добавил ректор.

Северо-Восточный федеральный университет имени М. К. Аммосова - крупнейший многоотраслевой вуз северо-востока России, образован на базе Якутского государственного университета в апреле 2010 года. В состав университета входят 12 институтов, пять факультетов, пять научно-исследовательских институтов, два колледжа и один лицей. СВФУ имеет филиалы в трех городах - Мирном, Нерюнгри, Анадыре.