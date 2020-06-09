Титов предложил снизить нормативы на вывоз мусора для предприятий

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов предложил "Российскому экологическому оператору" (РЭО) снизить нормативы на вывоз мусора для предприятий и договориться с клиентами об отсрочке оплаты. Об этом сообщили во вторник журналистам в пресс-службе бизнес-омбудсмена.

"Титов обратился к генеральному директору "Российского экологического оператора" Илье Гудкову с предложением снизить для пострадавших от пандемии предпринимателей норматив на вывоз мусора", - сказали в пресс-службе.

Он мотивировал свое предложение тем, что из-за приостановки деятельности во многих отраслях экономики накопление твердых коммунальных отходов (ТКО) снизилось в разы, соответственно, снизился и объем предоставляемых услуг по их вывозу. Однако, по его мнению, нормативный метод расчета платы за вывоз ТКО "не позволяет учесть это падение объема, и клиенты региональных операторов вынуждены платить за несуществующий мусор".

"Титов предлагает автоматически снизить норматив накопления мусора для пострадавших предприятий пропорционально падению выручки (более чем на 30%) за период март-апрель 2020 года по сравнению с январем-февралем. В дальнейшем до октября 2020 года корректировать норматив накопления мусора по аналогичному принципу. Изменение принципа расчета осуществлять в заявительном порядке на основании данных с банковских счетов предприятия и его бухгалтерской отчетности", - уточнили в пресс-службе.

Также он предлагает автоматически снизить на 50% норматив накопления мусора для предприятий, которые получили федеральную или региональную поддержку государства в связи с пандемией коронавируса, и провести перерасчет платы на основе данных учета о фактическом накоплении ТКО.

Кроме того, "крайне важно в индивидуальном порядке предоставлять предприятиям, пострадавшим от пандемии, рассрочку оплаты услуг по вывозу мусора", указал в письме Титов. Это, по его мнению, позволит сохранить и клиентскую базу региональных операторов, так как требования по оплате счетов без перерасчета могут привести к несостоятельности клиентов, добавили в пресс-службе.