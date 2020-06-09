Родителям порекомендовали не приезжать к ребенку в лагерь, а общаться по интернету

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Минздрав России не рекомендует родителям посещать детей в летних оздоровительных учреждениях, чтобы предотвратить риск распространения новой коронавирусной инфекции. Общение можно организовать с помощью интернета, сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

"Органам управления здравоохранения [регионов РФ] дан четкий план действий на случай выявления ребенка или сотрудника с коронавирусной инфекцией, включая, в том числе поэтапный, пошаговый план действий. Мы рекомендовали для профилактики заносов инфекции отменить посещения [детей] родителями, особенно при коротких сменах. При этом общение детей, конечно же, нужно сохранить с использованием сети интернет <...> Также Минздрав разработал памятку для вожатых по профилактике и раннему выявлению новой коронавирусной инфекции у детей, она так же разослана в регионы РФ", - сказал он в ходе совещания с участием председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко с членами Совета при президенте РФ по реализации государственной политики в сфере защиты семьи и детей и представителями субъектов РФ.

При этом министр отметил, что несмотря на то, что основной упор сегодня при организации детского отдыха направлен на профилактику коронавируса, не стоит забывать и о других заболеваниях. "Хочу также напомнить, что в предыдущие периоды у нас за медицинской помощью обращались более 118 тыс. детей, и до 2 тыс. детей мы госпитализировали. В том числе нельзя забывать, что дети активно отдыхают, поэтому травмы также сопровождают летний отдых. И таких детей [с травмами] у нас ежегодно поступало в стационары свыше 400 человек", - сказал Мурашко.

Кроме того, в случае нехватки медицинского персонала, к работе в летних оздоровительных учреждениях могут привлекаться студенты медицинских вузов старших курсов. Глава Минздрава также отметил, что проработает с Минпромторгом вопрос обеспеченности детских лагерей бесконтактными термометрами.