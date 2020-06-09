Ростовский губернатор просит выделить 400 млн рублей на оснащение инфекционной больницы

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Губернатор Ростовской области Василий Голубев обратился к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой рассмотреть вопрос о выделении финансирования в размере 400 млн рублей на оснащение первой в регионе профильной инфекционной больницы, которую планируется построить до конца года.

"У нас сегодня в области нет специализированной инфекционной больницы, все инфекционные отделения являются структурными подразделениями других медицинских учреждений, многопрофильных. И нынешняя ситуация нас подтолкнула к тому, чтобы мы нашли решение этой проблемы - нами начато строительство такой больницы в городе Ростове-на-Дону со сроком ввода в эксплуатацию до конца текущего года. Это чистое поле, с ноля мы должны сделать абсолютно все. <…> На эти цели в областном бюджете мы запланировали деньги, есть в наличии 2,6 млрд рублей. Я, пользуясь случаем, хочу обратиться я вам с просьбой поддержать нашу инициативу и поручить правительству РФ рассмотреть возможность выделения финансовых средств на оснащение специализированной инфекционной больницы необходимым медицинским оборудованием", - сказал Голубев во вторник в ходе встречи с президентом.

"Мы оцениваем объем финансовых средств для этого до 400 млн рублей", - отметил глава региона.

Ростовская область занимает шестое место среди субъектов РФ и первое место в Южном федеральном округе по числу зараженных коронавирусом. По последним данным, в регионе выявлено 6 542 случая заражения, 2 469 человек выздоровели, 51 умер.

Ранее Голубев заявлял, что в области остается довольно высокий ежедневный темп прироста заболеваемости. В ряде городов и районов отмечаются групповые случаи заражения новым коронавирусом, что осложняет обстановку. С 31 марта на территории Ростовской области введен режим самоизоляции.