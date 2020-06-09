{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия коронавируса нового типа

Эксперт: система здравоохранения в России готова к возможной второй волне коронавируса

Как отметил гендиректор компании "Биокад" Дмитрий Морозов, российские врачи уже получили необходимый опыт борьбы с инфекцией

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Возможная вторая волна коронавируса нового типа не вызовет перегрузки системы здравоохранения в России, с учетом уже накопленного опыта она будет готова к такому развитию событий, считает генеральный директор компании "Биокад", которая разрабатывает препарат для лечения инфекции и вакцину для ее профилактики, Дмитрий Морозов.

На эту тему
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов

"Система здравоохранения [в РФ] уже настроена [на данный сценарий]. Если пойдет вторая волна, система не будет перегружена и будет эффективно работать", - сказал Морозов во вторник в интервью программе "Мнение" на телеканале "Россия 24".

По его словам, российские врачи уже получили необходимый опыт борьбы с инфекцией. "Если во время второй волны получится удержать смертность от COVID-19 на уровне не выше, чем от сезонного гриппа, - считайте, что мы победим это заболевание", - добавил Морозов.

Санкт-Петербургская компания "Биокад" занимается разработкой и производством воспроизведенных лекарственных средств (дженериков), биоаналогов и оригинальных препаратов для лечения онкологических, аутоиммунных и генетических заболеваний, таких как рак, рассеянный склероз и т. д. Минздрав РФ 6 июня по ускоренной процедуре выдал регистрационное удостоверение на разработанный компанией препарат "Левилимаб" (торговое наименование "Илсира") для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией нового типа.

Теги
РоссияПандемия коронавируса нового типа
Акции протеста в Гонконге
Сотни демонстрантов собрались в Гонконге в честь первой годовщины начала протестов
Акции начались из-за намерения местных властей принять законопроект об экстрадиции, позволяющий выдавать правонарушителей материковому Китаю
Читать полностью