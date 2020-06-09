Ростовские медики получили более 370 млн рублей за работу с зараженными коронавирусом

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 9 июня. /ТАСС/. Медики Ростовской области, оказывающие помощь пациентам с коронавирусом, получили в виде стимулирующих выплат 374,1 млн рублей, сообщил во вторник губернатор Василий Голубев региона в ходе общения с президентом России Владимиром Путиным.

"На сегодняшний день выплачено 374,1 млн рублей, и мы проводим данные выплаты отдельными платежами, чтобы каждый смог увидеть конкретную доплату. Это тема находится на ежедневном контроле", - сказал Голубев. По словам главы региона, дополнительно из областного бюджета выделено 132,7 млн рублей на стимулирование медиков первичного звена.

Голубев отметил, что в рамках мер по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекцией особое внимание власти региона уделяют подготовке системы здравоохранения. Сегодня медицинскую помощь по борьбе с коронавирусом в регионе оказывают 7096 медицинских работников. "Подготовлен коечный фонд в 15 госпиталях, развернуто 5 обсерваторов, занято сегодня 27% коечного фонда. Медучреждения оснащены оборудованием, имеются необходимый запас лекарственных средств, дезинфицирующих и средств индивидуальной защиты", - отметил Голубев.

Ростовская область занимает шестое место среди субъектов РФ и первое место в Южном федеральном округе по числу зараженных коронавирусом. По последним данным, в регионе выявлено 6 542 случая заражения коронавирусом, 2 469 человек выздоровели, 51 человек умер. Ранее Голубев заявлял о том, что в области остается довольно высоким ежедневный темп прироста заболеваемости. В некоторых городах и районах отмечаются групповые случаи заражения, что осложняет обстановку. С 31 марта на территории Ростовской области введен режим самоизоляции.