Обязательную обсервацию для приезжающих в Крым из других регионов отменят с 15 июня

СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июня. /ТАСС/. Власти Крыма с 15 июня отменят требование об обязательном двухнедельном карантине в обсерваторах для людей, приехавших на полуостров из других регионов России. Об этом во вторник сообщил на своей странице в соцсети "ВКонтакте" глава республики Сергей Аксенов.
В республике с 17 марта из-за пандемии коронавируса действует режим повышенной готовности. С 9 апреля все прибывающие в Крым из других регионов России должны были самоизолироваться на 14 дней, а при отсутствии условий для самоизоляции они направлялись в обсерватор. 20 апреля Аксенов попросил жителей регионов воздержаться от поездок на полуостров.
"С 15 июня на территории Республики Крым полностью снимается режим самоизоляции для всех категорий граждан. Кроме того, также с 15 июня отменяется обязательная обсервация для приезжающих на территорию Республики Крым из других субъектов Российской Федерации", - написал Аксенов.
Глава Крыма уточнил, что для приезжающих из-за рубежа обсервация сохраняется.
По его словам, также принято решение о снятии с 15 июня ограничений на проезд льготников в электричках, автобусах и троллейбусах. "В связи с этим прошу крымчан быть настороже и помнить, что болезнь все еще с нами, и именно люди старшего поколения являются особенно уязвимыми в такие периоды", - отметил Аксенов.
За сутки в Крыму подтвердили 11 новых случаев коронавирусной инфекции. Все заразившиеся госпитализированы в инфекционные стационары. Всего за период пандемии в республике зарегистрировали 457 случаев новой коронавирусной инфекции. Выздоровевших за весь период - 324 человека. Умерли 14 человек.