Обязательную обсервацию для приезжающих в Крым из других регионов отменят с 15 июня

СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июня. /ТАСС/. Власти Крыма с 15 июня отменят требование об обязательном двухнедельном карантине в обсерваторах для людей, приехавших на полуостров из других регионов России. Об этом во вторник сообщил на своей странице в соцсети "ВКонтакте" глава республики Сергей Аксенов.

В республике с 17 марта из-за пандемии коронавируса действует режим повышенной готовности. С 9 апреля все прибывающие в Крым из других регионов России должны были самоизолироваться на 14 дней, а при отсутствии условий для самоизоляции они направлялись в обсерватор. 20 апреля Аксенов попросил жителей регионов воздержаться от поездок на полуостров.