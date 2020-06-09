Музей-заповедник "Петергоф" посвятил пуск фонтана "Самсон" дню рождения Петра Великого

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 9 июня. /ТАСС/. Государственный музей-заповедник "Петергоф" посвятил пуск знаменитого фонтана "Самсон" во вторник 348-й годовщине со дня рождения своего основателя - императора Петра Первого. Символическая церемония состоялась под звуки "Гимна Великому городу" Рейнгольда Глиэра, но без посетителей, так как одна из самых популярных достопримечательностей России пока остается закрытой из-за ограничений в связи с коронавирусом.

"Петергоф в большей степени был его (Петра Великого - прим. ТАСС) реализованной детской мечтой, потому что городов на море было много, а резиденций императорских на море не было ни у кого: он был первой и единственной. Здесь и такие человеческие амбиции, и необыкновенная любовь к морю", - рассказала журналистам на церемонии генеральный директор музея-заповедника "Петергоф" Елена Кальницкая.

"Самсон" - один из символов Петергофа и центральный объект его фонтанной системы. Большинство петергофских фонтанов и каскадов были задуманы лично Петром Великим, и в наши дни фонтаны на 70% сохранили историческое оборудование XVIII - XIX веков с фланцевыми и свинцово-кожаными соединениями труб.

В честь даты во вторник утром губернатор Александр Беглов возложил цветы к памятнику императору в Петровском парке Кронштадта. Монумент, открытый в 1841 году, является одним из самых узнаваемых изображений основателя Санкт-Петербурга наряду с конной статуей у Михайловского замка и Медным всадником. "Петр вошел в историю как реформатор, как руководитель, умевший увидеть далекие горизонты, как стратег, заложивший основы процветания России на несколько веков вперед, благодаря которому наша страна стала великой морской державой. От всех ленинградцев-петербуржцев, от всего нашего города - вечная благодарность и добрая память!" - сказал глава города.

Ко дню рождения Петра Великого на новом городском портале "Культура Петербурга" spbcult.ru опубликован ряд посвященных ему материалов. В их числе - статья главного научного сотрудника Санкт-Петербургского института истории РАН Евгения Анисимова "Петр I и Санкт-Петербург", рассказ о памятниках императору, а также новое издание материалов Петровского конгресса "Петр I в мировой культуре". Кроме того, государственный музей истории Санкт-Петербурга разместил на ресурсе soundcloud.com подкаст о жизни и смерти Петра Первого.

Празднование 350-летия первого российского императора

В октябре 2018 года президент России Владимир Путин подписал указ о праздновании в 2022 году 350-летия со дня рождения российского императора Петра I. Планируется, что центром юбилейных торжеств станут Санкт-Петербург и Ленинградская область - в Северной столице юбилею ее основателя будут посвящены крупнейшие городские мероприятия, в том числе День города - 27 мая, День Святых апостолов Петра и Павла - 12 июля, а также "Ночь музеев" 2022 года. В городе пройдет Международный Петровский конгресс, Международная конференция "Европейские маршруты Петра Великого", военно-морской парад, Всероссийский фестиваль "Невские хоровые ассамблеи". Юбилейные мероприятия запланированы также в Воронеже, Астрахани, Екатеринбурге, Архангельске, Ярославле и других российских городах.

Петр I - последний царь всея Руси (1682-1721) и первый российский император (1721-1725). При его правлении созданы регулярная армия и флот, основан Санкт-Петербург (1703), страна провозглашена империей (1721) и реформирована по западному образцу. Петр I возглавлял войска в Азовских походах (1695-1696), Северной войне (1700-1721), Прутском (1711) и Персидском (1722-1723) походах.