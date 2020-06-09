"Биокад" планирует начать клинические испытания вакцины от коронавируса в середине лета

"Надеемся, что в середине лета, ближе к августу мы начнем клинические испытания вакцины", - сказал Морозов в интервью программе "Мнение" на телеканале "Россия-24".

Он подчеркнул, что этот этап ни в коем случае нельзя форсировать, чтобы впоследствии не получить побочных эффектов при массовой вакцинации. "Моя позиция такова: поскольку мы планируем прививать здоровых людей, вакцина должна быть хорошо испытана в спокойном режиме. Мы должны быть уверены, что при массовой вакцинации - а это может быть и пять, и десять миллионов человек в месяц - не будет побочных эффектов и нежелательных явлений. Время [для тестирования без излишней спешки] у нас есть", - сказал Морозов.

При этом, отметил он, иностранные производители, которые уже перешли к клиническим испытаниям своих разработок, вряд ли составят конкуренцию разработчикам в России. "Во-первых, наши зарубежные коллеги будут обеспечивать национальные рынки. Во-вторых, ни одна из компаний не будет торопиться, чтобы не нанести вред здоровью людей <...> Поэтому, я думаю, вакцины [российского и иностранного производства] появятся на рынке примерно в одно и то же время", - добавил гендиректор компании.

Биотехнологическая компания "Биокад" (Санкт-Петербург) занимается разработкой и производством воспроизведенных лекарственных средств, биоаналогов и оригинальных препаратов для лечения онкологических, аутоиммунных и генетических заболеваний.

Вакцину от коронавируса нового типа компания разрабатывает совместно с государственным научным центром "Вектор". В середине мая в интервью для фильма Наили Аскер-заде "Опасный вирус 5" на телеканале "Россия-1" гендиректор "Биокада" сообщил, что в зависимости от результатов клинических испытаний выпуск вакцины будет налажен к концу года, примерный объем производства составит 3 млн доз ежемесячно.