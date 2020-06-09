Медведев заявил, что в России удалось не допустить паники в период пандемии

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Система общественной безопасности России доказала свою эффективность в период эпидемии коронавируса, когда не было допущено паники и обострения криминогенной ситуации. Об этом заявил во вторник зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев на совещании в режиме видеосвязи по проекту концепции общественной безопасности в РФ до 2030 года.

"Сейчас мы все надеемся на то, что мы уже выходим из этого крайне сложного периода. В целом наша система общественной безопасности доказала свою эффективность и в этот период, нам удалось не допустить паники среди людей, как это происходило, к сожалению, в некоторых других странах, и, как следствие, в целом избежать обострения криминогенной ситуации, которая находится под контролем", - сказал зампред Совета безопасности.

По словам Медведева, концепция общественной безопасности имеет большое значение для эффективного противодействия преступности в стране. "Мы должны, естественно, стараться выводить эту работу на более высокий уровень, совершенствовать механизмы взаимодействия между государством и обществом", - сказал замглавы Совбеза. Он подчеркнул, что прежний документ, принятый в 2013 году и рассчитанный на семь лет, нуждается в значительном обновлении "с учетом изменившихся обстоятельств". "Само время определяет важность этой работы <…>", - заметил Медведев, указав на кризис, связанный с пандемией коронавируса.

"О том, как ситуация может развиваться в период пандемии, мы с вами все хорошо знаем из средств массовой информации, достаточно посмотреть на сообщения, которые приходят из США", - добавил зампред Совбеза.