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Умер президент Бурунди Пьер Нкурунзиза

Власти республики сообщили, что у президента остановилось сердце
Пьер Нкурунзиза AP Photo/Berthier Mugiraneza
Описание
Пьер Нкурунзиза
© AP Photo/Berthier Mugiraneza

ПРЕТОРИЯ, 9 июня. /ТАСС/. Президент Бурунди Пьер Нкурунзиза, находившийся у власти с 2005 года, умер. Об этом сообщило во вторник агентство AFP со ссылкой на официальное заявление властей страны в социальной сети Twitter.

"Правительство Республики Бурунди с большим сожалением сообщает о неожиданной смерти его превосходительства Пьера Нкурунзизы, президента Республики Бурунди, <...> в результате остановки сердца 8 июня 2020 года", - говорится в сообщении.

На состоявшихся 20 мая в Бурунди президентских выборах победил проправительственный кандидат Эварист Ндайишимийе, которого поддержал Нкурунзиза. Президентский срок последнего истекал в августе.

Теги
Нкурунзиза, ПьерБурунди
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