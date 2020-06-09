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Пандемия коронавируса нового типа

В Карачаево-Черкесии после заражения коронавирусом выздоровели более 500 жителей

Режим самоизоляции в регионе продлен по 15 июня, обязательным остается соблюдение масочного режима и социального дистанцирования

ЧЕРКЕССК, 9 июня. /ТАСС/. Общее число выздоровевших после заражения коронавирусом в Карачаево-Черкесии превысило 500 человек, сообщили во вторник в региональном оперативном штабе по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции.

"Сегодня лабораторно подтверждено выздоровление еще 64 жителей Карачаево-Черкесии, у которых ранее была диагностирована коронавирусная инфекция. Часть из них выписаны из госпиталей, часть получали лечение в условиях домашней самоизоляции. Таким образом, число выздоровевших в республике с начала пандемии достигло 536 человек", - рассказали в оперштабе.

Ранее глава республики Рашид Темрезов сообщил, что режим самоизоляции в регионе продлен по 15 июня. Обязательными требованиями остаются соблюдение масочного режима и социального дистанцирования. За последние сутки в республике выявили 75 случаев заражения коронавирусом, всего в КЧР 1 729 случаев инфицирования, девять человек умерли.

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РоссияКарачаево-ЧеркесияСКФОПандемия коронавируса нового типа
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