Врачи прогнозируют снятие карантинных ограничений в Северной Осетии через 12 дней

ВЛАДИКАВКАЗ, 9 июня. /ТАСС/. Ограничительные меры, введенные в связи с распространением новой коронавирусной инфекции в Северной Осетии, можно будет снимать через 12 дней. Ситуация в республике стабилизировалась, рассказал ТАСС старший врач медицинской бригады, прибывшей из Москвы в республику, заместитель главного врача по филиалу для лечения коронавирусной инфекции ГКБ 67 им. Л.А. Ворохобова в Москве Константин Покровский.

"Количество выздоровевших превышает количество заболевших, поэтому можно говорить об улучшении ситуации в республике. Через 10-12 дней можно уже снимать все ограничительные меры", - сказал Покровский.

Он отметил, что в республике медицинская помощь по лечению коронавируса налажена на достаточно хорошем уровне, имеются все необходимые для этого препараты. "Если все так останется до осени, то будет замечательно", - отметил он.

В четверг бригада столичных медиков покинет республику, им на смену прибудут из Москвы шесть врачей, которые продолжат работу по борьбе с новой коронавирусной инфекцией в Северной Осетии.

Президент РФ Владимир Путин попросил мэра Москвы Сергея Собянина направить в регионы, нуждающиеся в поддержке в борьбе с коронавирусом, бригады московских медработников, а также часть резерва лекарств и медицинского оборудования. В числе регионов и Северная Осетия. Медицинские работники прибыли из Москвы в Северную Осетию 27 мая. Главными задачами в работе группы стали консультации региональных специалистов, внесение корректировок в методику и протоколы лечения пациентов. Особое внимание уделяли рекомендациям по проведению КТ-скринингов.

Режим самоизоляции был продлен в республике до 14 июня по указу главы республики Вячеслава Битарова. Всего в республике коронавирус подтвержден у 3 403 человек (+ 39 за сутки), из них: 3 100 выздоровели, 58 летальных случаев; 134 человека находятся на домашней изоляции под медицинским наблюдением.