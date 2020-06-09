Клиника Казанского университета начала тестировать желающих на антитела к коронавирусу

КАЗАНЬ, 9 июня. /ТАСС/. Университетская клиника Казанского федерального университета (КФУ) начала тестировать всех желающих на наличие антител к новой коронавирусной инфекции. Об этом сообщается на сайте вуза.

"Университетская клиника Казанского федерального университета приступила к проведению исследований, предназначенных для выявления антител к коронавирусной инфекции. Соответствующие анализы в клинике вуза могут сдать все желающие", - говорится в сообщении.

В пресс-службе вуза уточнили, что исследование могут пройти не только люди, чувствующие себя здоровыми, но и граждане с симптомами респираторных заболеваний, контактировавшие с зараженными коронавирусной инфекцией или вернувшиеся из мест-очагов распространения заболевания.

"Тест-система предназначена для выявления иммуноглобулинов класса G к коронавирусу SARS-CoV-2. Исследование мы проводим методом иммуноферментного анализа в пробах сыворотки или плазмы крови. Болезнь иногда проходит бессимптомно. Люди могут и не догадываться, что являются носителями инфекции. Тест поможет выяснить, переболел человек коронавирусом или нет", - цитирует пресс-служба первого заместителя главврача по лечебной работе медико-санитарной части КФУ Раушанию Гайфуллину.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились около 7,1 млн человек, более 405 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 485 253 случая заражения, выздоровели 242 397 человек, умерли 6 142. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.