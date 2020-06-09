Некоторые регионы ЦФО готовятся смягчить режим ограничений

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Правительства Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Рязанской, Ярославской областей планируют смягчить ряд ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса, при условии снижении темпов заражения и соблюдении жителями требований безопасности, сообщили ТАСС в оперативных штабах пресс-службах органов госвласти регионов. В Брянской области такое решение было принято во вторник.

Первый этап смягчения режимов повышенной готовности, введенных ранее из-за пандемии коронавирусной инфекцией, действовал в период с 20 мая по 9 июня в Белгородской, Брянской, Владимирской, Воронежской, Липецкой Калужской, Курской, Орловской, Рязанской, Тульской, Ярославской областях. До отдельного распоряжения продлены ограничения в Ивановской, Тамбовской, Тверской, Костромской областях, в Смоленской - до 15 июня.

Всего в регионах ЦФО без учета Москвы и Московской области, по данным на 9 июня, лабораторно подтверждено 53 899 случаев заражения коронавирусом, 25 924 человека выздоровели, 411 - умерли.

Перспектива смягчения ограничений

Первый этап снятия части ограничительных мер, введенных из-за пандемии коронавирусной инфекции, в Рязанской области начался с 1 июня. Но, по словам губернатора Николая Любимова, дальнейшее смягчение, например, связанное с началом работы детских летних лагерей, произойдет, если позволит эпидемиологическая обстановка.

"Надеемся, что с 15 июля у нас в регионе это станет возможным, мы опираемся исключительно на рекомендации специалистов, а также на актуальную эпидемиологическую обстановку. Если Рязанская область достигнет установленных показателей второго этапа снятия ограничений по охвату тестированием, заболеваемости и коечному фонду, то мы сможем начать работу в рамках летней оздоровительной кампании детей", - сказал глава региона.

В Курской области заявили о постепенном переходе к возобновлению плановой медпомощи, которая была ограничена из-за пандемии, начали работать две стоматологические клиники. С 16 июня в Железногорске готовят к открытию стоматологическое отделение при горбольнице № 2. В Калужской области количество заражений постепенно снижается, показатель распространения вируса составил 0,96, по данным пресс-службы правительства региона, два из трех условий для перехода на следующий этап снятия ограничений, соответствует норме. "Свободный коечный фонд превышает 50%, а охват тестированием на коронавирус составил 106,8 на 100 тыс. населения", - отметили в пресс-службе.

В Воронежской области после перехода на первый этап снятия ограничений ситуация ухудшилась. В последние двое суток, по данным оперативного штаба, произошел прирост числа заразившихся, коэффициент распространения инфекции составляет 1,53 при норме 0,8, свободный коечный фонд для пациентов с COVID-19 равен 27,6% (при норме в 50%). Только по одному из трех показателей, необходимых для перехода на второй этап, регион перекрывает норму: тестирование на 100 тыс. жителей составляет 167,2 (при норме 90).

В Ивановской области на протяжении нескольких дней фиксируется рост числа заразившихся, и областные власти не настроены смягчать действующие ограничения. "Сейчас очень много вопросов поступает о том, почему в Москве снимают ограничения, а у нас - нет. Напомню еще раз: мы отстаем от Москвы на две недели, и сейчас самая большая опасность отпустить ситуацию и на пике заболеваемости расслабиться и получить лавинообразный, неконтролируемый рост числа больных, причем больных именно в тяжелой форме", - отметил глава департамента здравоохранения региона Артур Фокин.

Аналогичная ситуация складывается и в Орловской области, где, по словам губернатора Андрея Клычкова, всплеск случаев заражения не даст приступить к смягчению ограничительных мер. Например, бани, крупные торговые центры будут открыты только после стабилизации ситуации.

Первый этап

Правительство Брянской области, в которой уже несколько дней фиксируется менее 100 случаев заражения коронавирусом, с 9 июня начали первый этап снятия ограничений - разрешили возобновить работу непродовольственным магазинам площадью до 400 кв. метров, прогулки и занятия спортом на свежем воздухе, сообщил во вторник оперативный штаб региона.

"Становятся возможными занятия физкультурой и спортом на открытом воздухе при условии совместных занятий не более двух человек и расстояния между занимающимися не менее 5 метров, прогулки на улице не более двух человек вместе", - отметили в оперштабе, добавив, что при этом сохраняется режим самоизоляции для граждан в возрасте старше 65 лет, масочный и дезинфекционный режим.

В Липецкой области переход к первому этапу снятия ограничений начали днем ранее, в регионе также возобновили работу магазины площадью до 400 кв. метров с отдельным входом, салоны красоты, предприятия бытовых услуг, разрешили прогулки и занятия спортом на улице. Как отметил губернатор Игорь Артамонов на заседании оперштаба, контроль над соблюдением масочного режима будет усилен. По его словам, для перехода на второй этап крайне важно соблюдать масочный режим, чтобы не ухудшить показателя для более существенной отмены ограничений.

Схожие решения приняты с понедельника и в Ярославской области. Планируется, что с 15 июня начнут работать бани, но только в муниципальных образованиях с благополучной эпидситуацией. Возобновить подготовку на спортбазах смогут представители сборных команд России и регионов, профессиональных спортклубов. С 10 июня возобновят деятельность торгово-развлекательные центры Костромского региона, но в них запрещена работа аппаратов по продаже напитков, снеков и другой продукции, должен быть ограничен доступ посетителей к зонам отдыха, беспроводной локальной сети (Wi-Fi), скамейкам.

Превентивные меры

В Тульской области, по словам губернатора Алексея Дюмина, многие жители неверно восприняли смягчение режима повышенной готовности, которое ввели с 1 июня, и стали нарушать требования профилактики. Из-за этого, например, с 9 июня в Туле ограничили работу веранд и летних кафе в общественном пространстве "Искра" и посещение его территории.

"К сожалению, люди начали пренебрегать мерами предосторожности, а владельцы кафе и ресторанов - правилами, предписанными руководителем регионального управления Роспотребнадзора", - приводит пресс-служба слова Дюмина.

Губернатор, по данным пресс-службы облправительства, поручил усилить контроль за самоизоляцией жителей, которые проходят лечение от коронавирусной инфекции на дому, и соблюдением масочного режима в общественных местах. "Мы понимаем, что люди уже устали, но сейчас, чтобы переломить ситуацию, важно обеспечить строгое выполнение всех установленных требований и максимальную сознательность каждого жителя", - отметил Дюмин.

В Ивановской области, где также продолжает действовать режим повышенной готовности, напротив, ввели временное послабление. Руководитель регионального управления Роспотребнадзора сообщил, что из-за наступления жаркой погоды будут внесены коррективы в части защиты рук в регламент по общественному транспорту. Жители смогут не надевать перчатки, но обязаны будут использовать кожный антисептик.