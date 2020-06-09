Дамба для защиты Великого Устюга от подтоплений будет готова к 2022 году

ВОЛОГДА, 9 июня. /ТАСС/. Дамба в Великом Устюге Вологодской области для защиты города от паводка и наводнений будет полностью готова к 2022 году. Об этом сообщил во вторник губернатор региона Олег Кувшинников.

"Один из ключевых объектов Великоустюгского района - противопаводковая дамба на Северной Двине. Сейчас рабочие занимаются устройством земляной насыпи и укладкой железобетонных плит. Второй этап строительства завершим к началу декабря. Дамба полностью будет готова к 2022 году и станет еще одним решением паводкового вопроса на Вологодчине", - написал Кувшинников на своей странице во "ВКонтакте".

По данным пресс-службы губернатора, в прошлом году в Великом Устюге было завершено строительство первого этапа инженерных сооружений общей стоимостью 500 млн рублей. "Построено свыше двух километров берегоукрепления, а также начато строительство второго этапа объекта стоимостью 360 млн рублей", - привела пресс-служба слова начальника Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды области Дмитрия Банникова на совещании у губернатора с участием руководства Великоустюгского района.

На втором этапе ведется строительство двухрядной шпунтовой стенки в 1,3 км и земляной насыпи протяженностью 400 м с укреплением откосов. Завершить работы по забивке шпунта планируется до 1 сентября, насыпь готова на 83%. Завершить все работы по контракту необходимо до 1 декабря. На третьем этапе до 2021 года планируется построить еще 2,7 км земляной дамбы. Ее стоимость оценивается в 300 млн рублей. Заявка на федеральное финансирование направлена и одобрена, средства должны быть выделены в следующем году, говорится в сообщении.

Старинный город Великий Устюг ранее постоянно подтапливало из-за особенностей северных рек, которые зимой промерзают, образуя ледовые заторы. Весной 2016 года город пережил небывалое половодье. Тогда уровень воды превысил 9 метров при критическом показателе в 7,3 м. В зону подтопления попали 22 населенных пункта Великогоустюгского района с более 7,5 тыс. жителей.

Чтобы избежать в дальнейшем разрушительных подтоплений, с 2016 года стали проводить масштабные дноуглубительные и берегоукрепительные работы. Работы по углублению рек Сухона и Северная Двина, не проводившиеся до этого около 30 лет, теперь решено проводить постоянно. Расчищен судовой ход от Великого Устюга до города Котласа Архангельской области, что позволило увеличить течение рек, теперь они не промерзают. После 2016 года Великий Устюг проходит весеннее половодье без подтоплений.