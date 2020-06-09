Эксперт: спрос на VIP-туризм в Крыму вырос на фоне недоступности Монако и Сардинии

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Временная недоступность заграничных люксовых курортов привела к росту спроса на VIP-туризм в Крыму, сообщил ТАСС вице-президент Общенационального Союза Индустрии Гостеприимства (ОСИГ) Алексей Волков.

"С учетом закрытых границ заметно увеличился спрос на VIP-сегмент. Люди вместо Сардинии и Монако сейчас выбирают Крым, что очень приятно", - сказал Волков.

По его словам, глубина бронирований в люксовом сегменте отелей в Крыму достигает сейчас трех месяцев. Причем есть бронирования и на июнь, несмотря на то, что карантин по приезду будет отменен только 15 июня, отметил вице-президент ОСИГ. "Динамика набирает обороты, бронируют уже с июня. Планируют отдых с семьей, стоимость объектов от 350 тыс. рублей и выше", - добавил Волков.

При этом мест в Крыму летом хватит всем желающим в любых сегментах, уверен эксперт, главное, чтобы было организовано регулярное авиа- и железнодорожное сообщение, отметил он.

С 15 июня в Крыму снимается режим самоизоляции и требование об обязательном двухнедельном карантине в обсерваторах для приезжающих из других регионов России, а с 1 июля полуостров ждет туристов из соседних регионов, сообщил во вторник глава республики Сергей Аксенов.

"1 июля для открытия дата критичная, позже уже нельзя, потому что потом останется два-три месяца сезона, возможно, чуть дольше, с учетом октября. И этого недостаточно после потерь отрасли в апреле - июне. Сейчас уже многие не откроются, в отличие от "серого" рынка, и в целом бизнес и бюджет республики уже понесли многомиллиардные потери", - сказал Волков, комментируя это решение.

По его словам, начинать туристический сезон в Крыму необходимо как можно раньше, до 1 июля. "Крым открывается позже всех, что, на наш взгляд, нелогично. Мы теряем турпоток и репутацию всероссийской здравницы. После пандемии этому нужно уделить особое внимание для развития внутреннего туризма", - подчеркнул вице-президент ОСИГ.