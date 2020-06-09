Власти ОАЭ прислали средства для борьбы с коронавирусом еще четырем регионам СКФО

ГРОЗНЫЙ, 9 июня. /ТАСС/. Власти ОАЭ прислали средства индивидуальной защиты и тесты на коронавирус для Ингушетии, Северной Осетии, Кабардино-Балкарии и Карачаево-Черкесии, два борта с грузом медицинских и защитных средств прибыли в Грозный во вторник, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров на своей странице "ВКонтакте".

Ранее в СКФО из ОАЭ уже прибыли два авиарейса с подобным грузом. Договоренность об оказании помощи в борьбе с коронавирусом регионам Северного Кавказа была достигнута в ходе телефонного разговора Кадырова с наследным принцем Абу-Даби. Первый рейс из ОАЭ с медпомощью для Чечни прибыл в Грозный 1 июня, а уже 3 июня самолет доставил груз Дагестану. Каждый регион получил наборы, в которые входят противочумные комбинезоны, средства индивидуальной защиты и тесты на коронавирус.

"По просьбе шейха я координирую работу по доставке помощи в субъекты. Груз включает в себя медицинские комбинезоны (10 тыс.), перчатки (600 тыс.), маски (100 тыс.), бахилы (64 тыс.), антибактериальные средства (12 тыс.), салфетки (7,2 тыс.), мантии (5 тыс.), а также тесты (IgM/igg) в количестве 50 тыс. штук. Далее помощь будет отправлена в Ингушетию, Северную Осетию, Кабардино-Балкарию и Карачаево-Черкесию", - написал Кадыров, добавив, что еще один рейс планируется в среду.

По оперативной информации рабочей группы полпредства в СКФО, в округе зарегистрировано 21 744 случая заражения коронавирусом, умер 551 человек, выздоровели и выписались из медицинских учреждений 14 138 человек.