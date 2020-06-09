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Пандемия коронавируса нового типа

В Москве умерли еще 56 пациентов с коронавирусом

Общее число умерших в столице составляет 3 085
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© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Еще 56 пациентов, заразившихся коронавирусной инфекцией, умерли в Москве за сутки. Об этом сообщили во вторник в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.

"В Москве скончались 56 пациентов, у всех был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию", - проинформировали в штабе.

Всего в столице умерли 3 085 человек, у которых был подтвержден коронавирус."Оперативный штаб в очередной раз напоминает: если вы чувствуете любые симптомы ОРВИ, оставайтесь дома и не занимайтесь самолечением. Не рискуйте своей жизнью и здоровьем, а также жизнью и здоровьем окружающих - вызовите врача на дом", - добавили в штабе.

В Москве на 9 июня выявлено 198 590 случаев заражения коронавирусом. Выздоровели 109 737 человек.

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