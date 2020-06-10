МГУ поднялся на рекордную 74-ю строчку в рейтинге лучших вузов мира по версии QS

ЛОНДОН, 10 июня. /ТАСС/. Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова (МГУ) поднялся на 10 позиций в рейтинге лучших вузов планеты, подготовленном британской компанией Quacquarelli Symonds (QS), заняв 74-ю строчку списка. Об этом говорится в опубликованном в среду исследовании QS World University Rankings 2021.

Оно включает в себя 1 тыс. лучших мировых вузов, а позиция российского университета - самая высокая для него за все 17 лет, что публикуется рейтинг. МГУ удалось улучшить собственное достижение 2005 года, когда он оказался на 79-й строчке списка.

Составители рейтинга считают, что рывок вперед вуз смог совершить в первую очередь за счет своей растущей репутации в мировом академическом сообществе. В настоящее время он занимает 71-е место в мире по показателю рейтинга QS "Академическая репутация", который учитывает отзывы 102 тыс. представителей академического сообщества по всему миру. В прошлом году вуз был по этому показателю на 77-м месте.

Всего же в рейтинг этого года вошли 28 российских учебных заведений, 17 из которых улучшили свои позиции по сравнению с прошлым годом. Четыре университета вошли в топ-250. Помимо МГУ, это Санкт-Петербургский государственный университет (225-е место), Новосибирский государственный университет (228) и Томский государственный университет, поднявшийся с 268-го на 250-е место. Для вуза из сибирского города этот результат стал лучшим за все время участия в рейтингах.

Кто представляет Россию

Остальная первая десятка лучших российских университетов рейтинга выглядит следующим образом: Московский физико-технический институт (281), Московский государственный технический университет имени Н. Э. Баумана (282), Национальный исследовательский университет "Высшая школа экономики" (298), Национальный исследовательский ядерный университет "МИФИ" (314), Российский университет дружбы народов (326) и Уральский федеральный университет (331).

Также в рейтинг этого года от России вошли Московский государственный институт международных отношений - Университет МГИМО (348), Университет ИТМО (360), Казанский федеральный университет (370), Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого и Томский политехнический университет (оба на 401-м месте), Национальный исследовательский технологический университет "МИСиС" (428), Дальневосточный федеральный университет (493).

Далее идут Саратовский государственный университет (группа вузов с 521-го по 530-е место), Алтайский государственный университет (571-580), Самарский национальный исследовательский университет, Южный федеральный университет (оба - 591-600), Нижегородский государственный университет (601-650), Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет (701-750), Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова (751-800), Южно-Уральский государственный университет, Российская академия народного хозяйства и государственной службы, Пермский государственный университет, Новосибирский государственный технический университет (все четыре - 801-1000).

Успехи и проблемы

Руководитель исследовательского департамента QS Бен Саутер, комментируя положение вузов РФ в рейтинге, назвал Россию "одной из историй успеха современного высшего образования". "Она может похвастаться небольшими размерами студенческих групп и ростом глобальной репутации", - сказал он.

Говоря о том, в каких сферах требуются улучшения, Саутер заметил: "Результаты рейтинга демонстрируют, что на пути к достижению целей Проекта 5-100 российское высшее образование сталкивается с двумя проблемами. Во-первых, необходимо улучшать контакт с работодателями, обеспечивать готовность выпускников к вызовам рынка труда XXI века. Во-вторых, желательно эффективнее применять механизмы повышения влияния российского научного сообщества на мировой арене".

Как говорится в исследовании, 19 из 28 вошедших в рейтинг российских университетов получили в этот раз более низкий, чем в прошлом году, балл по показателю "Индекс цитируемости". Он измеряет научный вклад университета, подсчитывая среднее количество цитирований, полученных вузом за пятилетний период.

На первом меcте среди вузов РФ по данному индексу в этом году идет Новосибирский государственный университет. Он улучшил свои позиции по сравнению с прошлым годом на 20 пунктов и находится на 592-й строчке. Остальные российские вузы вплоть до 17-го места идут в группе 601+.

В шаге от топ-1000

Менеджер по глобальным партнерствам QS Зоя Зайцева в свою очередь упомянула те российские вузы, которые оказались в шаге от того, чтобы попасть в список тысячи лучших вузов планеты. "Отдельно стоит отметить Санкт-Петербургский горный университет (СПГУ), Сибирский федеральный университет (СФУ) и Российский государственный гуманитарный университет (РГГУ). Эти три вуза попали на радар QS, и каждый из них вошел в топ-1000 по некоторым отдельно взятым показателям (например, СПГУ - по доле иностранных студентов и индексу цитирования, СФУ - по академической репутации и доле иностранных сотрудников). Если бы QS публиковал топ-1200 лучших университетов мира, а не топ-1000, мы бы уже увидели эти вузы в списке этого года", - сказала Зайцева.

Мировые лидеры

Возглавил же рейтинг в девятый раз подряд Массачусетский технологический институт из Соединенных Штатов. В США действуют и другие два вуза из первой тройки, которая в этом году не претерпела никаких изменений, - Стэнфордский и Гарвардский университеты.

В первой десятке рейтинга также числятся Калифорнийский технологический институт (США, 6-е место), Оксфордский университет (Великобритания, 5), Швейцарская высшая техническая школа Цюриха (6), Кембриджский университет (Великобритания, 7), Имперский колледж Лондона (Великобритания, 8), Чикагский университет (США, 9), Университетский колледж Лондона (Великобритания, 8).

О методологии

QS публикует рейтинг лучших вузов мира с 2004 года, оценивая учебные заведения по шести критериям. Среди них - академическая репутация (40% от общего балла), соотношение преподавательского состава к числу студентов (20%), индекс цитируемости (20%), репутация среди работодателей (10%), доля иностранных студентов (5%) и доля иностранных преподавателей (5%).