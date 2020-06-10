Модернизированные "Волги" впервые примут участие в параде Победы в Ставрополе

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 10 июня. /ТАСС/. Специалисты ремонтно-восстановительного подразделения 49-й армии модернизируют в соответствии с требованиями парадного протокола два автомобиля ГАЗ-3102 "Волга" для их дальнейшего участия в параде Победы в Ставрополе. Об этом в среду сообщили журналистам в пресс-службе Южного военного округа (ЮВО).

"По решению командующего 49-й общевойсковой армией генерал-майора Михаила Зусько "Волги" проходят модернизацию на базе одного из соединений ЮВО в Ставрополе. Машины полностью разобрали и переоборудуют под кабриолет, у них усилили кузов, срезали крышу. Автомобили перекрасят, в них установят современные средства связи", - говорится в сообщении.

В дальнейшем модернизированные "Волги" будут использоваться только на парадах Победы, отметили в пресс-службе. Ранее командующий парадом в Ставрополе и принимающий парад передвигались на бронеавтомобилях "Рысь".

26 мая президент РФ Владимир Путин на совещании с министром обороны Сергеем Шойгу объявил, что парад Победы пройдет 24 июня, в день, когда в 1945 году состоялся исторический парад победителей. Путин поручил Шойгу исключить любые риски для здоровья участников парада.

На Юге России военные парады пройдут городах-героях Волгограде, Керчи, Новороссийске и Севастополе, а также в Ростове-на-Дону, Новочеркасске, Ставрополе, Владикавказе, Симферополе и Каспийске. В них примут участие более 43 тыс. военнослужащих, будет задействовано более 800 современных образцов вооружения и военной техники, а также техники времен Великой Отечественной войны.