Россияне вылетели из США на родину возвратным рейсом "Аэрофлота"

НЬЮ-ЙОРК, 10 июня. /ТАСС/. Пожелавшие вернуться на родину граждане России вылетели во вторник из Нью-Йорка в Санкт-Петербург и Москву возвратным рейсом "Аэрофлота". Об этом свидетельствует информация на сайте международного аэропорта имени Джона Кеннеди.

Как отмечается на онлайн-табло воздушной гавани, рейс SU103 отправлен. Ожидаемое время прибытия самолета Boeing 777-300 в аэропорт Пулково - 10:57 мск.

В Facebook посольства РФ в США ранее отмечалось, что на рейс смогут зарегистрироваться граждане России, проживающие в Москве, Санкт-Петербурге, Московской, Ленинградской, Брянской, Владимирской, Вологодской, Воронежской, Ивановской, Калининградской, Калужской, Костромской, Курской, Липецкой, Нижегородской, Новгородской, Орловской, Пензенской, Псковской, Рязанской, Смоленской, Тамбовской, Тверской, Тульской, Ульяновской, Ярославской областях, Республике Мордовия и Республике Карелия.

Посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов 3 апреля заявил, что более 2 тыс. российских граждан, находящихся на территории США, сообщили дипломатам о желании вернуться домой на фоне ситуации с распространением коронавируса. После этого ряд вывозных рейсов "Аэрофлота" из США в РФ были организованы из Нью-Йорка, Лос-Анджелеса (штат Калифорния) и Майами (штат Флорида).