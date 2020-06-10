В Аргентине выявили рекордное число случаев заражения коронавирусом за сутки

БУЭНОС-АЙРЕС, 10 июня. /ТАСС/. Аргентинские медики за сутки выявили 1 141 случай инфицирования коронавирусом, что является самым высоким показателем с начала пандемии. Об этом сообщило во вторник министерство здравоохранения южноамериканской республики.

Общее число заразившихся достигло 24 761. Больше всего новых случаев было зафиксировано в провинции Буэнос-Айрес - 545. За ней следует столица с 535 случаями.

За сутки была подтверждена смерть 24 пациентов с коронавирусом, общее число умерших достигло 717. Признаны выздоровевшими были 7 568 человек.

3 марта власти Аргентины подтвердили первый в стране случай инфицирования коронавирусом. С 20 марта в Аргентине был введен общий карантин. 4 июня президент Альберто Фернандес сообщил об отмене режима обязательной социальной изоляции в большинстве регионов и сохранении строгих ограничений на нахождение на улице в Буэнос-Айресе.