{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В МЧС во время сильной жары советуют воздержаться от алкоголя и физических нагрузок

В ведомстве также рекомендуют носить светлую воздухопроницаемую одежду и надевать головной убор

МОСКВА, 10 июня. /ТАСС/. Специалисты МЧС России во время сильной жары рекомендуют воздержаться от алкоголя и избегать физических нагрузок. Об этом говорится в рекомендациях МЧС.

"Избегайте [во время сильной жары] физических нагрузок, двигайтесь не спеша, экономьте силы, чаще находитесь в тени. Не употребляйте пиво и другие алкогольные напитки, это приведет к ухудшению общего состояния организма", - говорится в рекомендациях.

Кроме того, в МЧС во время жары советуют носить светлую воздухопроницаемую одежду, лучше из хлопковой ткани, и надевать головной убор. "При тепловом поражении немедленно перейдите в тень, на ветер или примите душ, медленно выпейте много воды", - советуют специалисты.

В рекомендациях поясняется, что опасность сильной жары заключается в том, что она может привести к тепловому удару или нарушению сердечной деятельности. Основными симптомами этого являются покраснения кожи, сухость слизистых оболочек, а также сильная жажда. В дальнейшем человек может потерять сознание, у него остановится сердце и дыхание.

Теги
Россия
Взлом Nintendo затронул 300 тыс. пользователей
Ранее компания сообщала, что злоумышленники получили доступ к идентификаторам Nintendo Network ID почти 160 тыс. человек, но проведенное расследование показало, что их число почти в два раза больше
Читать полностью