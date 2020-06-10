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Посол РФ считает, что число желающих уехать из США россиян могло вырасти из-за протестов

Анатолий Антонов отметил, что 9 июня возвратным рейсом "Аэрофлота" из США в Россию вылетели 388 человек из 28 регионов

ВАШИНГТОН, 10 июня. /ТАСС/. Российское посольство не исключает, что число россиян, желающих вернуться из Соединенных Штатов на родину, увеличилось, помимо прочего, из-за протестов, охвативших США после смерти в афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе.

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"Не исключаем, что количество желающих вернуться граждан увеличилось не только по сезонным причинам. Возможно, определенную роль тут сыграли и беспорядки в разных городах США", - сказал посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов, слова которого во вторник опубликованы на странице российской дипмиссии в Facebook.

Дипломат отметил, что во вторник возвратным рейсом "Аэрофлота" из США в РФ вылетели 388 человек из 28 российских регионов.

Теги
СШАРоссияАнтонов, Анатолий ИвановичСитуация с возвращением россиян из-за рубежаБеспорядки в США из-за смерти Джорджа Флойда
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