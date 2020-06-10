Сотрудники МЧС продезинфицировали более 29 тыс. зданий транспортной инфраструктуры

МОСКВА, 10 июня. /ТАСС/. Специалисты МЧС России с целью минимизации рисков распространения коронавирусной инфекции провели дезинфекцию более 29 тыс. зданий и сооружений транспортной инфраструктуры. Об этом ТАСС в среду сообщили в пресс-службе министерства.

"Силами МЧС России проведена специальная санитарная обработка более 22,5 млн кв. м социально значимых объектов по всей стране, - сказали в пресс-службе. - Обработано более 29 тыс. зданий и сооружений транспортной инфраструктуры общей площадью более 6 млн кв. метров".

Кроме того, как отметили в МЧС, продезинфицировано более 3,1 тыс. лечебных учреждений общей площадью более 3,3 млн кв. м, более 2,1 тыс. образовательных учреждений общей площадью более 5 млн кв. м. Также специальная санитарная обработка проведена на более 13 тыс. объектах социального обслуживания общей площадью свыше 8 млн кв. м.

Дезинфекция на регулярной основе проводится на собственных объектах министерства. К настоящему моменту обработано более 53 тыс. объектов МЧС России общей площадью более 44 млн кв. м. Также продезинфицировано более 5 тыс. км дорог и более 77 тыс. единиц техники, в том числе более 54 тыс. - МЧС России.

Так, сотрудники специализированной пожарно-спасательной части города Хабаровска провели дезинфекцию транспорта, привлеченного для перевозки личного состава воинских формирований, участвующего в подготовке к Параду Победы. Спасатели обработали хлорсодержащими препаратами салоны почти 70 автобусов, которые ежедневно перевозят военнослужащих к месту репетиции.