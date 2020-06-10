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Переменная облачность и до 30 градусов тепла ожидаются в Москве 10 июня

Ночью температура воздуха может опуститься до 17 градусов

МОСКВА, 10 июня. /ТАСС/. Переменная облачность, местами кратковременный дождь и до плюс 30 градусов ожидаются в столице в среду. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Днем температура воздуха в городе составит 28-30 градусов тепла. В ночь на четверг она может опуститься до плюс 17 градусов.

Ветер юго-восточный, 3-8 м/с. Атмосферное давление составит около 750 мм ртутного столба.

В Подмосковье в среду температура будет колебаться в пределах 25-30 градусов тепла. В ночь на четверг столбики термометров могут опуститься до отметки плюс 15 градусов.

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