Переменная облачность и до 30 градусов тепла ожидаются в Москве 10 июня

МОСКВА, 10 июня. /ТАСС/. Переменная облачность, местами кратковременный дождь и до плюс 30 градусов ожидаются в столице в среду. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Днем температура воздуха в городе составит 28-30 градусов тепла. В ночь на четверг она может опуститься до плюс 17 градусов.

Ветер юго-восточный, 3-8 м/с. Атмосферное давление составит около 750 мм ртутного столба.

В Подмосковье в среду температура будет колебаться в пределах 25-30 градусов тепла. В ночь на четверг столбики термометров могут опуститься до отметки плюс 15 градусов.