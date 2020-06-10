Госсекретарь по социальным вопросам Гаити умер после заражения коронавирусом

ГАВАНА, 10 июня. /ТАСС/. Государственный секретарь по социальным вопросам Гаити Эмманюэль Кантав умер во вторник вследствие заражения коронавирусом. Об этом в Twitter сообщил госсекретарь по коммуникациям Эдди Джексон Алексис.

"Наш коллега, государственный секретарь по социальным вопросам Эмманюэль Кантав, покинул нас сегодня утром. У него выявили COVID-19, - написал он. - Он был убежденным защитником прав человека".

Власти беднейшего государства Западного полушария во второй половине марта ввели на всей его территории чрезвычайное положение, которое предполагает закрытие воздушных, сухопутных и морских границ, а также школ, университетов, церквей и действие комендантского часа. На настоящий момент Министерство здравоохранения Гаити зафиксировало в стране 3 538 случаев заражения коронавирусом, 54 человека умерли.