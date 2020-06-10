Сильный ветер повредил крышу гостиницы и оборвал электропровода в Лесозаводске в Приморье

ВЛАДИВОСТОК, 10 июня. /ТАСС/. Сильный ветер оборвал провода линии электропередачи и повредил крышу гостиницы в Лесозаводске Приморского края. Об этом сообщила в среду пресс-служба администрации городского округа.

"Сильный ветер и проливной дождь, которые обрушились на город и села округа вечером 9 июня, повредили линии электропередачи и оборвали электропровода, в связи с чем было нарушено электрообеспечение. Сила порыва ветра нанесла ущерб нескольким жилым домам и зданиям. Так, серьезные повреждения крыши, облицовки после стихийного явления имеет гостиница "Центральная", - говорится в сообщении.

Восстановительными работами занимались пять аварийных бригад ООО "Коммунальные сети". Ночью электроснабжение в районах Новостройка и Левобережье было восстановлено, продолжаются работы в микрорайоне Ружино. Производится уборка поваленных деревьев.

Как сообщили ТАСС в Приморском гидрометцентре, удар стихии пришелся во вторник на весь северо-запад каря. "Во вторник после 20:00 (13:00 мск) часов начались грозы, в основном в северо-западных районах: Лесозаводск, Дальнереченск, Лучегорск, Кировйский район. Сила шквалистого ветра достигала 20 м/с, а в Лесозаводске за 30-40 минут еще и выпало 18 мм осадков", - сообщил представитель гидрометцентра.