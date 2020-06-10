Хабаровский край получил 12 автомобилей скорой помощи в рамках борьбы с коронавирусом

ХАБАРОВСК, 10 июня. /ТАСС/. Двенадцать автомобилей скорой помощи, которые будут направлены в медучреждения, принимающие больных с коронавирусной инфекцией, получил Хабаровский край. Об этом сообщил журналистам в среду губернатор Сергей Фургал.

"Пришли 12 машин в рамках борьбы с COVID-19", - сказал он. Автомобили переданы региону правительством РФ. Еще четыре автомобиля доставят в конце месяца.

Автомобили будут направлены для медицинских учреждений Хабаровска, а также южных районов края - в Бикинский, Вяземский, имени Лазо, а также в Нанайский район. Фургал добавил, что регион нуждается примерно в 100 новых автомобилях скорой помощи и примерно половина с учетом нынешней поставки уже обновлена. Зимой регион получил 36 новых автомобилей. Полностью парк будет обновлен к 2021 году.

По данным регионального правительства, все машины имеют конфигурацию реанимобиля и могут использоваться, когда пациенту необходимо оказать экстренную медицинскую помощь. Поступившие машины, за исключением одной - марки Ford класса "С", то есть выполнены в зимнем варианте. Каждая такая скорая оснащена современной аппаратурой, которая позволяет поддерживать жизнь пациентов. В них есть приборы ИВЛ, дифибриляторы, электрокардиографы, пульсоксиметры. В настоящее время в крае трудятся 146 бригад скорой.

Правительство РФ для обеспечения готовности медучреждений к приему больных с коронавирусной инфекцией направило 5,2 млрд рублей из резервного фонда на закупку более 1,2 тыс. автомобилей скорой медицинской помощи для нужд регионов.

С начала пандемии в Хабаровском крае зарегистрировано свыше 2,6 тыс. случаев заражения коронавирусной инфекцией, более 1,3 тыс. человек выздоровели, 17 умерли.