AP: в США регулятор намерен оштрафовать две компании на $225 млн за 1 млрд спам-звонков

ТАСС, 10 июня. Федеральная комиссия по связи США намерена оштрафовать две американские телемаркетинговые компании на рекордную сумму в размере $225 млн за совершение 1 млрд спам-звонков за четыре месяца в начале 2019 года с помощью фальшивых телефонных номеров. Об этом сообщило во вторник агентство Associated Press (AP) со ссылкой на заявление регулятора.

По его данным, нарушение регулирующих телемаркетинговую деятельность федеральных законов и закона о защите потребителей допустили две компании - Rising Eagle и JSquared Telecom, базирующиеся в штате Техас. Как отмечает AP, в суд на них подали также генеральные прокуроры ряда штатов, в том числе Арканзаса, Индианы, Миссури, Мичигана, Огайо, Северной Каролины и Техаса.

Как указывает агентство, в сообщениях данных фирм, автоматически воспроизводимых при поднятии телефонной трубки, предлагались услуги по страхованию крупных американских компаний Aetna и UnitedHealth. Когда те, кому поступал звонок, нажимали клавишу для получения дополнительной информации, он переводился в кол-центр, не связанный с упомянутыми компаниями. Rising Eagle и JSquared Telecom фальсифицировали свою принадлежность к другим компаниям, названия которых не оглашаются. AP отмечает, что пострадавшие фирмы впоследствии фигурировали в исках недовольных граждан, а также сталкивались с потоком гневных звонков.

Как отмечается в заявлении комиссии, ее решение о штрафе не является окончательным, владельцам обеих компаний будет предоставлена возможность выступить в свою защиту.