Парки Москвы подготовили онлайн-программу ко Дню России

МОСКВА, 10 июня. /ТАСС/. Праздничную онлайн-программу ко Дню России, 12 июня, подготовили парки столицы. Об этом сообщается в среду на официальном сайте мэра Москвы.

"Интерактивные квесты, виртуальные экскурсии, образовательные лекции, творческие мастер-классы и фотовыставки пройдут на интернет-площадках парков Москвы 12 июня. Мосгорпарк и столичный Департамент культуры подготовили разнообразную и яркую программу праздничных мероприятий в честь Дня России", - говорится в сообщении.

Например, Парк Горького и Цифровое деловое пространство запустят челлендж #Время_открытий. Для участия в нем достаточно выложить фотографию на своей странице в Instagram с хештегом проекта и коротким рассказом о том, чему удалось научиться и какие рекорды были поставлены во время самоизоляции.

"Начать свой онлайн-марафон развлечений можно в 09:00 вместе с парком "Фили" - на его страницах в соцсетях утром будет открыта виртуальная выставка фотохудожника Михаила Петрова. На ней представят снимки, сделанные в разных природных уголках России", - отмечается в сообщении.

Измайловский парк также приглашает горожан принять участие в интерактивном квесте, посвященном Дню России. Подписчиков ждут головоломки, в которых зашифрованы разные предметы, явления или вымышленные персонажи, которые ассоциируются с Россией, а также неофициальные символы страны: самовар, пряник, матрешка и многие другие. Квест начнется в 12:00 в режиме реального времени на платформе Zoom. Ссылку на подключение опубликуют в социальных сетях парка в день проведения мероприятия.

День России - государственный праздник Российской Федерации. Он отмечается ежегодно с 1992 года в день принятия Декларации о суверенитете РСФСР 12 июня 1990 года.