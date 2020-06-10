В администрации Хабаровска усилили меры защиты от коронавируса после заражения мэра

ТАСС, 10 июня. Масочный и пропускной режим ужесточили в здании администрации Хабаровска после госпитализации и подтвержденного коронавируса у мэра города Сергея Кравчука. Меры профилактики заражения коронавирусной инфекцией усилены, сообщается в среду на сайте мэрии. Трое сотрудников ушли на самоизоляцию.

В конце прошлой недели Кравчук сообщил о заболевании у члена семьи и ушел на самоизоляцию, 9 июня медики подтвердили у него заражение коронавирусной инфекцией. Обязанности мэра исполняет вице-мэр Ирина Шапиро.

"В администрации проведена дезинфекция помещений, ужесточены масочный и пропускной режимы. Благодаря тому, что большинство совещаний проходило в режиме онлайн, а также с соблюдением всех требований эпидемиологической безопасности, перечень контактеров оказался очень мал", - приводятся в сообщении слова начальника городского управления по связям с общественностью и СМИ Руслана Соколова.

Как пояснили ТАСС в администрации Хабаровска, на самоизоляцию ушли трое сотрудников, которые были в непосредственном контакте с главой города. Меры предосторожности усилены, в случае появления признаков ОРВИ, сотрудники мэрии к работе не допускаются.

По последним данным оперативного штаба, в Хабаровском крае зарегистрировано 2 661 случай заражения коронавирусной инфекцией, 1 382 человека выздоровели, 17 пациентов умерли вследствие тяжелой формы пневмонии и сопутствующих болезней.