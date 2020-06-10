"Волонтеры конституции" откроют более 3 тыс. информационных стендов о голосовании

МОСКВА, 10 июня. /ТАСС/. Участники всероссийского общественного корпуса "Волонтеры конституции" откроют более трех тысяч информационных стендов по всей России о поправках в конституцию и общероссийском голосовании. Об этом сообщил председатель совета Ассоциации волонтерских центров Артем Метелев в ходе встречи с главой Центризбиркома России Эллой Памфиловой в среду.

"Мы старались над тем, что собрать большую команду людей - больше 114 тыс. человек отдали свои заявки. Ребята прошли обучение как положено. Больше 3 тыс. информационных стендов в различных городах России будут установлены. С 15 июня запускаем работу таких точек", - сказал Метелев.

Он напомнил, что "Волонтеры конституции" также помогали участникам акции взаимопомощи "Мы вместе". "Мы помогали пожилым людям. Почти 3 млн человек получили помощь от ребят, от волонтеров - участников акции. Хотел бы выразить благодарность сотрудникам Центризбиркома, которые помогли перечислить средства, эти деньги пошли на поддержку медиков, соцработников, волонтеров, закупку средств индивидуальной защиты", - отметил он.

Метелев добавил, что на всех участках для голосования волонтеры будут помогать маломобильным гражданам. "Плюс нас уже избирательные комиссии попросили помочь в измерении температуры на входе на участки. Важно, что все волонтеры будут на всех стойках обеспечены средствами индивидуальной защиты. Мы произвели более 3 млн масок и 2 млн перчаток, плюс 75 тыс. антисептиков, которые уже отправлены в субъекты", - уточнил он.

В свою очередь Памфилова отметила, что изначально в соглашении с волонтерами акцент был на помощи в разъяснении поправок к конституции и информировании о голосовании, но теперь взаимодействие выходит за эти рамки. "Сейчас мы просим вас, во-первых, поучаствовать в наблюдении за тем, как будет проходить общероссийское голосование. Для нас это очень важно, поскольку мы хотим, чтобы оно прошло максимально чисто, достоверно, чтобы у людей было полное доверие. Мы заинтересованы, чтобы был полный корпус наблюдателей при всех видах голосования", - подчеркнула глава ЦИК.

21 февраля Центризбирком подписал соглашение о взаимном сотрудничестве с Ассоциацией волонтерских центров, выступившей ранее с предложением о создании всероссийского общественного корпуса "Волонтеры конституции".

Поправки в конституцию

1 июня президент РФ Владимир Путин на совещании с руководством ЦИК и членами рабочей группы по подготовке поправок в основной закон страны поддержал предложение провести голосование 1 июля. Позже президент подписал соответствующий указ.

В январе 2020 года в послании Федеральному собранию Путин предложил внести в основной закон страны ряд поправок, которые сделали бы документ в большей степени отвечающим современным реалиям и закрепили бы достигнутые результаты. После обсуждения поправок специальной рабочей группой Госдума 11 марта приняла в окончательном чтении президентский законопроект. В тот же день он был одобрен Советом Федерации, затем документ был поддержан законодательными собраниями всех субъектов РФ. По итогам этого рассмотрения 14 марта Совфед принял постановление и направил его президенту.

Путин подписал указ, назначив общероссийское голосование по поправкам на 22 апреля. Однако в связи с пандемией коронавируса президент в телеобращении к гражданам 25 марта заявил, что голосование должно быть перенесено.