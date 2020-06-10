Журнал Harper’s Bazaar сменил главного редактора

ТАСС, 10 июня. Самира Наср стала новым главным редактором американского ежемесячного женского журнала Harper’s Bazaar. Как говорится в распространенном во вторник заявлении издательства Hearst, она приступит к исполнению своих обязанностей с 6 июля.

Ранее Наср, родившаяся в Монреале в семье выходцев из Ливана и Тринидада и Тобаго, была исполнительным директором раздела моды в журнале Vanity Fair. На посту руководителя редакции Harper’s Bazaar она сменила Гленду Бейли, которая возглавляла издание на протяжении 19 лет.

Harper’s Bazaar является одним из первых американских журналов о моде. Тираж издания в США на данный момент составляет порядка 760 тыс. экземпляров. Журнал представлен в 33 странах, в России первый номер вышел в 1996 году.