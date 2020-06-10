В МВД рассказали, почему экстремистов затруднительно искать в Telegram

МОСКВА, 10 июня. /ТАСС/. Технические возможности Telegram осложняют борьбу с экстремизмом. Об этом сообщил начальник отделения Центра по противодействию экстремизму ГУ МВД по Москве Александр Богунов в ходе онлайн-конференции в Общественной палате РФ.

"Так как мы живем в современном мире, немалую роль играет у нас интернет, играют социальные сети, различные мессенджеры. Существую такие моменты, как Telegram-каналы, за счет которых происходит общение недоброжелателей, что осложняет и нашу деятельность. Потому что технический процесс и контроль - это вносит определенные коррективы в [борьбу с экстремизмом]", - сказал Богунов.

Он добавил, что сейчас наблюдается прирост преступлений, прирост числа лиц, которые пытаются и которых вовлекают в деятельность экстремистских и террористических организаций. Также среди проявлений экстремизма Богунов отметил создание псевдорелигиозных организаций.

По его словам, немаловажную роль в противодействии экстремизму играет работа с молодежью и населением среднего возраста. "Потому что именно к какому-то моменту религиозному [люди] приходят чуть позже. И многие не осведомлены и только начинают приходить к религии и их за счет этого уводят от истинного пути", - пояснил представитель центра.