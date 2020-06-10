Родители более 72 тыс. детей в Ростовской области стали получателями ежемесячных пособий

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 10 июня. /ТАСС/. Выплаты, предназначенные для поддержки малообеспеченных семей с детьми от 3 до 7 лет, получили родители 72 тыс. детей в Ростовской области. Об этом в среду сообщили в управлении информационной политики регионального правительства со ссылкой на первого заместителя губернатора Ростовской области Игоря Гуськова.

"Уже 1 июня - в срок, установленный президентом РФ Владимиром Путиным, получили донские семьи по 5,5 тыс. рублей на каждого ребенка. Получателями стали более 72 тысяч детей", - приводит слова Гуськова управление информполитики.

Отмечается, что во вторник на совещании под руководством председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко положительную оценку Ростовской области по реализации данной меры госсподдержки семей с детьми дал министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков.

В управлении информационной политики правительства региона напомнили, что в условиях распространения новой коронавирусной инфекции в Ростовской области реализуется на региональном уровне ряд дополнительных мер по поддержке семей с детьми, в том числе единовременная материальная помощь многодетным семьям в размере 5 тыс. рублей, которая выплачивается из средств резервного фонда правительства региона. Такую поддержку получили 41,9 тыс. многодетных семей на общую сумму в 241 млн рублей.

Программа поддержки малообеспеченных семей с детьми от 3 до 7 лет стартовала 1 июня. На выплату имеют право семьи, среднедушевой доход которых ниже одного прожиточного минимума. Размер пособия составит 50% от регионального прожиточного минимума на ребенка, в среднем по стране это порядка 5,5 тыс. рублей.