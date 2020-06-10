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Песков не стал раскрывать детали приема по случаю Дня России

Ранее пресс-секретарь президента анонсировал публичные мероприятия 12 июня

МОСКВА, 10 июня. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков пообещал журналистам позже раскрыть детали того, как будет организован прием в честь Дня России, в котором президент РФ Владимир Путин планирует принять очное участие.

"Мы завтра вам расскажем", - сказал Песков в ответ на просьбу уточнить какие-либо детали подготовки предстоящего мероприятия.

Ранее Песков рассказал, что Путин проведет публичные мероприятия в День России - 12 июня.

С конца марта значительная часть встреч и совещаний главы государства проходит в режиме телеконференций, периодически Путин проводит и очные встречи. Песков отметил, что и мероприятия 12 июня "пройдут не в режиме видеоконференции".

4 июня советник президента РФ по культуре Владимир Толстой сообщал, что 12 июня пройдет церемония награждения Героев Труда, а 24 июня в Кремле наградят лауреатов государственных премий в области литературы, искусства, науки и технологий.

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