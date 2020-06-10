Директора Мурманского музея задержали на таможне при попытке вывезти культурные ценности

МУРМАНСК, 10 июня. /ТАСС/. Директора Мурманского областного Краеведческого музея задержали в пункте пропуска Борисоглебск Мурманской области на границе России и Норвегии при попытке вывоза без декларирования за рубеж музейных культурных ценностей. Возбуждено два административных производства и два уголовных дела в связи с инцидентом, говорится в сообщении пресс-службы Мурманской таможни.

"В МАПП (многосторонний автомобильный пункт пропуска) Борисоглебск в ходе таможенного контроля был выявлен факт не декларирования музейных предметов при перемещении через таможенную границу Евразийского экономического союза. Все обнаруженные предметы включены в состав Музейного фонда Российской Федерации. Для прохождения таможенного контроля гражданка России проследовала по "зеленому" коридору, пассажирскую таможенную декларацию не подавала, о товарах, подлежащих таможенному декларированию, должностным лицам таможенного поста, не заявляла", - сказано в сообщении.

В ходе досмотра было обнаружено 15 запрещенных к вывозу без декларирования предметов, среди них женская военная форма, головные уборы, носовой платок с вышивкой, карманное зеркало, почтовый конверт, тканевый кисет с небольшим количеством вещества растительного происхождения, керамическая сахарница. Все экспонаты принадлежат Мурманскому областному Краеведческому музею, Директор музея в ходе опроса пояснила, что везла экспонаты на выставку "Женщина и война" в Киркенес (Норвегия) и не знала о том, что предметы необходимо декларировать.

В отношении Мурманского областного краеведческого музея возбуждены дела об административных правонарушениях по статье 16.2 КоАП РФ (недекларирование товаров при перемещении через таможенную границу ЕАЭС) и по статье 16.3 КоАП РФ (нарушение запретов и ограничений при перемещении товаров через таможенную границу ЕАЭС), дела переданы в суд. Кроме того, по данным фактам возбуждены два уголовных дела по части 1 статьи 226.1 УК РФ (незаконное перемещение через таможенную границу ЕАЭС культурных ценностей), говорится в сообщении.

Уголовные дела переданы в ОМВД по Печенгскому району Мурманской области для проведения предварительного расследования.