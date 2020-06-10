Кузнецова выясняет обстоятельства изъятия ребенка у живущей в Швеции россиянки

МОСКВА, 10 июня. /ТАСС/. Уполномоченный по правам ребенка при президенте РФ Анна Кузнецова обратилась в российское посольство в Швеции в связи с изъятием годовалого ребенка у проживающей в этой стране россиянки. Об этом в среду сообщает пресс-служба уполномоченного.

С просьбой о помощи женщина обратилась к уполномоченному по правам ребенка в Вологодской области, где проживала до переезда за границу. Как сообщила заявительница, у нее и дочери двойное гражданство (России и Швеции), ребенок сейчас находится в замещающей семье, уточняется в сообщении.

"Детский омбудсмен Анна Кузнецова обратилась в посольство РФ в Швеции для получения полной информации по этому делу и принятия дальнейших решений", - говорится в пресс-релизе.

По данным РЕН ТВ, соцслужбы Швеции изъяли у россиянки Елены Шишиной дочь и поместили ее в приют якобы из-за того, что та решила обследовать своего заболевшего ребенка в РФ.